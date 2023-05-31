R tipi cezaevi hangi suçları kapsar? R tipi cezaevi nedir? R tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?

Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki R tipi cezaevi hangi suçları kapsar? R tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? R tipi cezaevi nerelerde var? R tipi cezaevine hangi suçlular girer?

Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu R tipi cezaevi nedir? R tipi cezaevinde kimler kalır? R tipi cezaevi hangi suçları kapsar? R tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. R tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…

R TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan R tipi cezaevi nedir? ve R tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. R tipi cezaevleri rehabilitasyon cezaevleri olarak da bilinmektedir. Buradaki 'R' rehabilitasyonu temsil etmektedir. R tipi cezaevleri aslında bir cezaevinden ziyade bu kişileri rehabilite etme merkezleridir. Türkiye'de toplamda 2 adet R tipi cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri; Elazığ R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'dur. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bu cezaevinde mahkumlar çeşitli suçlardan tutuklu veya hükümlü olabilmektedir. Bu hasta tutuklular bu tip cezaevinde iyileştirilmek üzere tutulurlar. R tipi cezaevinde idari bina, hükümlü yatakhane binası, mutfak binası, çamaşırhane binası, atölye binası, 2 adet malzeme deposu, teshin (ısı) merkezi binası, su deposu, 1 adet trafo binası, genel ziyaret ve ziyaretçi bekleme binası, 2 blok lojman binası (toplam 40 daire), içme suyu arıtma tesisi, basketbol sahası ve voleybol sahası bulunmaktadır.

R TİPİ CEZAEVİ HANGİ SUÇLARI KAPSAR?

R tipi cezaevlerinde kimlerin yattığı genellikle çok merak edilen bir konudur. Bu cezaevleri genellikle suçun mahiyetine göre mahkumlarla dolmaktadır. Mahkum yakınları genellikle R tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tipteki cezaevlerinin amacı; kanun, tüzük ,yönetmelik ve genelgelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hükümlüyü ıslah etmek, meslek sahibi yapmak, mesleği olanların mesleklerini korumak, geliştirmek, eğitmek ve topluma nitelikli birey olarak kazandırmaktır.

R TİPİ CEZAEVİNE HANGİ SUÇLULAR GİRER?

Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası R tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. R tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilen mahkumların suçları çeşitlilik gösterebilmektedir. Akli dengesi yerinde olmayan bu mahkumlar işledikleri suçtan arındıkları ve rehabilite oldukları kurumlardır.

R TİPİ CEZAEVİ NERELERDE VAR?

Bu tipteki cezaevleri yüksek güvenlikli ve özel korunaklı olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. R tipi cezaevinde bulunan mahkumlar aldıkları cezaları bu tip cezaevlerinde yatarak geçirmektedirler. Türkiye'de 2 adet R tipi cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri; Elazığ R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'dur.