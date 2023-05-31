R tipi cezaevi hangi suçları kapsar? R tipi cezaevi nedir? R tipi cezaevine hangi suçlular girer, cezaevi nerelerde var?
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Cezaevleri hükümlü ya da tutukluların içerisinde tutuldukları özel güvenlikli yapılardır. Her tür cezaevi farklı türde suçları kapsar. Peki R tipi cezaevi hangi suçları kapsar? R tipi cezaevi nedir? Kimler yatar? R tipi cezaevi nerelerde var? R tipi cezaevine hangi suçlular girer?
Cezaevleri hükümlü ve tutukluların üzerine isnat edilen suçların türüne göre harflerle isimlendirilir. Mahkum yakınları tarafından özellikle araştırılan bir konu R tipi cezaevi nedir? R tipi cezaevinde kimler kalır? R tipi cezaevi hangi suçları kapsar? R tipi cezaevi nerelerde var? çok merak ediliyor. R tipi cezaevi nedir? İşte detaylar…
Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları tarafından çokça merak edilen bir konu olan R tipi cezaevi nedir? ve R tipi cezaevine hangi suçlular girer sorularına cevap aranıyor. Mahkemelerce haklarında hüküm veya tutukluluk kararı çıkarılan kişiler üzerlerine isnat edilen suçlara göre farklı türde cezaevlerine gönderilmektedir. R tipi cezaevleri rehabilitasyon cezaevleri olarak da bilinmektedir. Buradaki 'R' rehabilitasyonu temsil etmektedir. R tipi cezaevleri aslında bir cezaevinden ziyade bu kişileri rehabilite etme merkezleridir. Türkiye'de toplamda 2 adet R tipi cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri; Elazığ R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'dur. Yüksek güvenlik önlemleriyle korunan bu cezaevinde mahkumlar çeşitli suçlardan tutuklu veya hükümlü olabilmektedir. Bu hasta tutuklular bu tip cezaevinde iyileştirilmek üzere tutulurlar. R tipi cezaevinde idari bina, hükümlü yatakhane binası, mutfak binası, çamaşırhane binası, atölye binası, 2 adet malzeme deposu, teshin (ısı) merkezi binası, su deposu, 1 adet trafo binası, genel ziyaret ve ziyaretçi bekleme binası, 2 blok lojman binası (toplam 40 daire), içme suyu arıtma tesisi, basketbol sahası ve voleybol sahası bulunmaktadır.
R tipi cezaevlerinde kimlerin yattığı genellikle çok merak edilen bir konudur. Bu cezaevleri genellikle suçun mahiyetine göre mahkumlarla dolmaktadır. Mahkum yakınları genellikle R tipi cezaevine hangi suçlular girer? Sorusunu sormaktadır. Bu tipteki cezaevlerinin amacı; kanun, tüzük ,yönetmelik ve genelgelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hükümlüyü ıslah etmek, meslek sahibi yapmak, mesleği olanların mesleklerini korumak, geliştirmek, eğitmek ve topluma nitelikli birey olarak kazandırmaktır.
Mahkemelerce hakkında isnat edilen suç sonrası R tipi cezaevlerine gönderilen mahkumlar burada ceza süresini geçirmektedir. R tipi cezaevleri farklılıkları sebebiyle bu harf ile adlandırılmaktadır. Bu tip cezaevine gönderilen mahkumların suçları çeşitlilik gösterebilmektedir. Akli dengesi yerinde olmayan bu mahkumlar işledikleri suçtan arındıkları ve rehabilite oldukları kurumlardır.
Bu tipteki cezaevleri yüksek güvenlikli ve özel korunaklı olarak bilinmektedir. Mahkemelerce bu cezaevine gönderilen kişiler ceza süresini burada tamamlamaktadır. R tipi cezaevinde bulunan mahkumlar aldıkları cezaları bu tip cezaevlerinde yatarak geçirmektedirler. Türkiye'de 2 adet R tipi cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri; Elazığ R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'dur.