Popüler sosyal medya sitesi Reddit'te tekrardan aktif olan r/Place adlı piksel boyama etkinliği, tüm dünyada oldukça fazla ilgi gördü. Peki R Place nasıl girilir? R Place açıldı mı, ne zaman bitecek?

R Place tekrar mı açıldı? Popüler sosyal medya sitesi Reddit'te tekrardan aktif olan r/Place adlı piksel boyama etkinliği, tüm dünyada oldukça fazla ilgi gördü. Peki R Place nasıl girilir? R Place açıldı mı, ne zaman bitecek? Detaylar...

REDDİT R PLACE NEDİR?

Reddit R Place, 1 Nisan 2017'de başlayan ve 5 yıl sonra 1 Nisan 2022'de yeniden canlandırılan sosyal ağ sitesi Reddit'te barındırılan ortak bir proje ve sosyal deneydir. Deney, r/ adlı bir alt dizinde bulunan çevrimiçi bir tuvali içerir. Kayıtlı kullanıcıların 16 renk paletinden tek bir pikselin rengini değiştirerek düzenleyebileceği tuvaldir. Her piksel yerleştirildikten sonra, bir zamanlayıcı devreye giriyor ve kullanıcı 5 dakikada bir piksel rengi değiştirebiliyor.

2017 yılındaki denemede, oluşturulduktan yaklaşık 72 saat sonra 3 Nisan 2017'de Reddit yöneticileri tarafından sonlandırıldı. 1 milyondan fazla kullanıcı tuvali düzenleyerek toplamda yaklaşık 16 milyon karo yerleştirdi ve deneme sona erdiğinde 90.000'den fazla karo yerleştirildi. Kullanıcılar tuvali aktif olarak görüntüleyebiliyor veya düzenliyorlardı. Deney, Reddit'in çevrimiçi topluluklarının kültürünü ve bir bütün olarak İnternet kültürünü temsil etmesi nedeniyle takdir edildi.

İlk açılış: 1 Nisan 2017

1 Nisan 2017 İkinci açılış: 1 Nisan 2022

1 Nisan 2022 Üçüncü açılış: 20 Temmuz 2023

"r/place" adlı bir subreddit'te üzerine tek bir renkli piksel yerleştirilebilecek 1 milyon (1000 x 1000) piksel karelik boş bir tuval oluşturuldu.2017'de, bir piksel eklendikten sonra bekleme süresi 5 ila 20 dakika arasında değişiyordu ve piksel rengi, 16 renkten oluşan bir palet arasından seçebiliyordu. 2022'de palet, 4 milyon (2000 x 2000) piksellik bir kareye genişletildi ve renk paleti ilk günde 16, ikinci günde 24, üçüncü günde ise 32 renkten oluşuyordu.

2022 REDDİT R PLACE'TE NELER OLDU?

Reddit Place etkinliğinde Twitch yayıncıları arasında bayrak kavgaları oldu. Anlık olarak 100 bin kişiden fazla izlenen başta Elraenn olmak üzere birçok Türk Twitch yayıncısı ve toplulukları tarafından oluşturulan Türk bayrağına birçok kez farklı ulustan kullanıcılar saldırı düzenledi. Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı tablodan silmek için uğraştılar ancak, çabaları sonuç vermedi.

Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı silmek isteyen farklı ulustaki kullanıcıları defetmek için yüz binlerce Türk kullanıcısı bayrağa zarar gelmemesi için gece ve gündüz boyunca nöbet tuttu.

REDDİT R/PLACE İÇİN TIKLAYINIZ