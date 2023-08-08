Quiche Provencale tarifi! Masterchef Quiche Provençale nedir, nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? Quiche Provençale hangi ülkeye ait?

Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Quiche Provençale yapmasını istendi. Peki Masterchef Quiche Provençale nasıl yapılır? Quiche Provençale için gerekli malzemeler nelerdir? Quiche Provençale tarifi! Quiche Provençale nasıl yapılır? Quiche Provençale tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Quiche Provençale tarifi oldu. Peki en güzel Quiche Provencale tarifi nasıldır? Quiche Provencale nasıl yapılır? Quiche Provencale için gerekli malzemeler nelerdir? Quiche Provençale tarifi! Quiche Provencale nedir, ne demek? Masterchef Quiche Provencale nasıl yapılır? Quiche Provencale hangi ülkenin yemeğidir? Quiche Provencale hangi ülkeye ve yöreye aittir? Quiche Provencale hangi ülkenin yemeği? Quiche Provencale ne demektir? İşte detaylar...

QUİCHE PROVENCALE NEDİR, NE DEMEK? QUİCHE PROVENCALE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Quiche Provençale, Fransız mutfağına ait bir tariftir ve lezzetli bir tuzlu tart türüdür.

QUİCHE PROVENCALE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur İçin:

1,5 su bardağı un

1/2 su bardağı tuzsuz tereyağı (soğuk ve küçük küp halinde kesilmiş)

1/4 su bardağı buzlu su

İç Harcı İçin:

1 büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

1 büyük kırmızı biber (doğranmış)

1 büyük sarı biber (doğranmış)

1 büyük kabak (doğranmış)

1 çay bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış)

200 gr rendelenmiş gruyere peyniri (veya tercihinize göre başka bir peynir)

3 büyük yumurta

1 su bardağı krema veya süt

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Zeytinyağı

QUİCHE PROVENCALE NASIL YAPILIR?

Hamur için unu geniş bir kaseye alın. Üzerine soğuk tereyağını ekleyin ve unla karıştırarak tereyağını ufalayın. Buzlu suyu ekleyerek hamuru yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru unlu bir zeminde açarak tart kalıbına yerleştirin. Hamurun kenarlarını düzeltin ve fazla kısmını kesin. Hamurun üzerine bir miktar çatal ile delikler açın.

Tavada biraz zeytinyağı ısıtın. İç harcı hazırlamak için soğanları ve sarımsakları ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Ardından doğranmış kırmızı biber, sarı biber ve kabakları ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar soteleyin. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyin. Ocaktan alın.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında tart hamurunu 10-15 dakika kadar hafifçe ön pişirin. Ardından fırından çıkarın.

Hazırladığınız sebzeli iç harcı tartın içine yayın. Üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirin.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine krema veya sütü ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı olarak tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.

Yumurtalı karışımı tartın üzerine dökün.

Quiche'ı önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında yaklaşık 25-30 dakika veya üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız Quiche Provençale'i biraz soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!