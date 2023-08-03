Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu olan Quaresma'nın aktif olarak oynadığı kulüp, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Quaresma hangi takımda? Quaresma nerede, hangi kulüpte oynuyor?

Siyah- beyazlı ekibin eski gözde futbolcusunun futbol hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Quaresma futbolu bıraktı mı? Sorusu bu nedenle sıklıkla sorgulatılıyor. 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, Beşiktaş yönetimine haber yollayarak kariyerini sonlandırmadan önce 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giymek istediğini iletmişti. Peki, Quaresma hangi takımda? Quaresma nerede, hangi kulüpte oynuyor?

QUARESMA HANGİ TAKIMDA?

Quaresma en son Portekiz 1. Lig'inde Vitoria Guimaraes'te forma giymişti. Şuan ise kulüpsüz. Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, 1 yıl sonra futbolu bırakacağını söyledi. 39 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim." dedi. Portekizli yıldız, 1 Temmuz 2022'den bu yana kulüpsüz.

"1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLECEK DURUMDAYIM"

Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Quaresma, "En az bir yıl daha devam edebilirim. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim." ifadelerini kullandı.

"PEPE HALA DÜNYANIN EN İYİ STOPERLERİNDEN BİRİ"

40 yaşında Porto ile yeni sözleşme imzalayan Pepe ile ilgili de açıklama yapan Quaresma, "Pepe adına mutluyum. Bunu birkaç kez söyledim, bu yaşta hala dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Onu tanıyan herkes onun çok azimli biri olduğunu bilir. 40 yaşında olması ve en iyi oyuncularla birlikte futbol oynaması inanılmaz. Onun adına mutluyum. Ben de hâlâ neler yapabileceğimi biliyorum ve umarım bir yıl daha oynarım." dedi.