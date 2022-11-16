Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından biri olan Quaresma'nın futbolu bırakıp bırakmadığı merak ediliyor. Arama motorlarında Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma hangi takımda oynuyor? soruları aratılıyor. Peki, Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma hangi takımda oynuyor? 39 yaşındaki

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39 yaşındaki Quaresma futbolu bıraktı mı? sorusu gündemde yerini alıyor. Siyah- beyazlı ekibin eski gözde futbolcusunun futbol hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Quaresma futbolu bıraktı mı? sorusu aratılırken diğer yandan da Quaresma hangi takımda oynuyor? sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

QUARESMA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Beşiktaşlı eski futboldu Ricardo Quaresma'nın futbolu bıraktığına dair bir gündem bulunmuyor. Quaresma en son Portekiz 1. Lig'inde Vitoria Guimaraes'te forma giymişti. Şuan ise kulüpsüz. Quaresma'nın adı şuanda eski takımı Beşiktaş ile anılıyor ama henüz resmi bir görüşme bildirilmedi.