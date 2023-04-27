39 yaşındaki yıldız futbolcu Quaresma'nın futbolculuk kariyeri merak edildi. Futbolseverlerin severek takip edip izlediği Quaresma hakkında merak edilenler ise Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma futbolu bırakıyor mu, neden? soruları ile araştırıldı. Peki, Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma futbolu bırakıyor mu, neden?

Quaresma futbolu bıraktı mı? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Eski Beşiktaş oyuncusu olan Ricardo Quaresma'nın futbolu bırakıp bırakmadığı merak konusu oldu. Son zamanlarda sıklıkla araştırılan konular arasında yer alan Quaresma hakkında ise Quaresma futbolu bıraktı mı? Quaresma futbolu bırakıyor mu, neden? soruları aratıldı.

QUARESMA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, 1 yıl sonra futbolu bırakacağını söyledi. 39 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim." dedi. Portekizli yıldız, 1 Temmuz 2022'den bu yana kulüpsüz. Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Quaresma, "En az bir yıl daha devam edebilirim. Hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Kendimi bir yıl daha devam edebilecek durumda hissediyorum ve sonra futbola veda edeceğim." ifadelerini kullandı.

40 yaşında Porto ile yeni sözleşme imzalayan Pepe ile ilgili de açıklama yapan Quaresma, "Pepe adına mutluyum. Bunu birkaç kez söyledim, bu yaşta hala dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Onu tanıyan herkes onun çok azimli biri olduğunu bilir. 40 yaşında olması ve en iyi oyuncularla birlikte futbol oynaması inanılmaz. Onun adına mutluyum. Ben de hâlâ neler yapabileceğimi biliyorum ve umarım bir yıl daha oynarım." dedi.