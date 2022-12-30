QNB pos destek hattı! QNB Finansbank pos sorun, arıza destek hattı iletişim numarası!
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QNB Finansbank'ta yaşanan sorun nedeniyle QNB Finansbank pos cihazı kullanıcıları Finansbank pos destek hattı üzerinden sorunların çözülmesini istiyor. Peki, QNB pos destek hattı numarası kaç? QNB Finansbank pos sorun, arıza destek hattı iletişim numarası nedir? İşte, QNB Finansbank iletişim numarası!
QNB pos destek hattı! QNB Finansbank'ta yaşanan sorun nedeniyle QNB Finansbank pos cihazı kullanıcıları Finansbank pos destek hattı üzerinden sorunların çözülmesini istiyor. Peki, QNB pos destek hattı numarası kaç? QNB Finansbank pos sorun, arıza destek hattı iletişim numarası nedir? İşte, QNB Finansbank iletişim numarası haberimizde...
QNB FİNANSBANK İLETİŞİM NUMARASI
QNB Finansbank POS Destek Hattı'na 0850 222 1 900 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.
Bloke Çözüm Talebinizi İletin
QNB Finansbank POS'ları üzerinden belirli limitler dahilinde bloke çözüm talebi iletilebilir.
POS üzerinden bloke çözüm talebinde bulunmak için;
- İşyeri menüsünden Bloke Çözüm adımı seçilir
- İşyeri şifresi ile giriş yapılır
- İşyeri banka kartı okutulur
- Şifre doğrulama işleminden sonra çözülmesi istenen tutar girilir
E-mail ve Cep Telefonu Bilgilerinizi Güncelleyin
POS üzerinden bilgilerinizi güncellemek için;
- İşyeri menüsü bilgi güncelleme adımı seçilir.
- İşyeri şifresi girişi yapılır.
- İşyeri banka kartı okutulur.
- Kart şifresi girilir.
- Şifre girişinden sonra GSM ve e-mail adresi güncelleme menülerinden değişiklik yapabilirsiniz.