QNB Finansbank internet bankacılığı çöktü mü, neden hata veriyor merak ediliyor. QNB Finansbank kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB Finansbank internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı.

QNB Finansbank internet bankacılığı çöktü mü? QNB Finansbank kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB Finansbank internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı. İşte detaylar...

QNB FİNANSBANK İNTERNET BANKACILIĞI SORUN MU VAR?

QNB Finansbank'ta sistemsel bir sorun yaşandığı açıklandı. QNB Finansbank resmi Twitter hesabından banka müşterilerine yapılan açıklama şu şekildedir:

"Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımıza erişim sağlanamamaktadır. Sorunun giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

En çok bildirilen sorunlar

80% Mobil bankacılık

17% Kredi kartı

3% Çevrimiçi giriş

QNB FİNANSBANK İLETİŞİM NUMARASI

QNB Finansbank POS Destek Hattı'na 0850 222 1 900 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.

Bloke Çözüm Talebinizi İletin

QNB Finansbank POS'ları üzerinden belirli limitler dahilinde bloke çözüm talebi iletilebilir.

POS üzerinden bloke çözüm talebinde bulunmak için;

İşyeri menüsünden Bloke Çözüm adımı seçilir

İşyeri şifresi ile giriş yapılır

İşyeri banka kartı okutulur

Şifre doğrulama işleminden sonra çözülmesi istenen tutar girilir

E-mail ve Cep Telefonu Bilgilerinizi Güncelleyin

POS üzerinden bilgilerinizi güncellemek için;