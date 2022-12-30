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QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası! Finansbank müşteri temsilcisi numarası kaç?

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QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası! Finansbank müşteri temsilcisi numarası kaç?

QNB Finansbank müşterileri QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası kaç merak ediyorlar. Peki, QNB Finansbank müşteri temsilcisi numarası kaç? İşte, QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası!

QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası! QNB Finansbank müşterileri QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası kaç merak ediyorlar. Peki, QNB Finansbank müşteri temsilcisi numarası kaç? İşte, QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası haberimizde...

QNB FİNANSBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

QNB Finansbank müşteri hizmetleri için 0850 222 0 900 telefon numarasını arayabilirsiniz.

QNB Finansbank POS Destek Hattı'na 0850 222 1 900 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz.

Bloke Çözüm Talebinizi İletin

QNB Finansbank POS'ları üzerinden belirli limitler dahilinde bloke çözüm talebi iletilebilir.

POS üzerinden bloke çözüm talebinde bulunmak için;

  • İşyeri menüsünden Bloke Çözüm adımı seçilir
  • İşyeri şifresi ile giriş yapılır
  • İşyeri banka kartı okutulur
  • Şifre doğrulama işleminden sonra çözülmesi istenen tutar girilir

E-mail ve Cep Telefonu Bilgilerinizi Güncelleyin

POS üzerinden bilgilerinizi güncellemek için;

  • İşyeri menüsü bilgi güncelleme adımı seçilir.
  • İşyeri şifresi girişi yapılır.
  • İşyeri banka kartı okutulur.
  • Kart şifresi girilir.
  • Şifre girişinden sonra GSM ve e-mail adresi güncelleme menülerinden değişiklik yapabilirsiniz.
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