QNB Finansbank kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yaparken sorun yaşamasının ardından arama motorlarında QNB Finansbank düzeldi mi? QNB Finansbank ne zaman düzelecek? QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? sorularının yanıtını aradı. İşte detaylar...

Finansbank uygulaması kullanan QNB Finansbank kullanıcıları uygulamaya giriş yapmamasının ardından QNB Finansbank çöktü mü? sorusunu merak etti. Peki, QNB Finansbank düzeldi mi? QNB Finansbank ne zaman düzelecek? QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

QNB FİNANSBANK DÜZELDİ Mİ?

QNB Finansbank mobil uygulamasında meydana gelen teknik problem henüz çözülmedi. Finansbank ekibinden bir açıklama gelmedi.

QNB FİNANSBANK ÇÖKTÜ MÜ?

30 Aralık günü QNB Finansbank mobil uygulamasında bazı teknik problemler yaşandı. Downdetector raporlarına bakıldığında ise QNB Finansbank mobil uygulamasında sorun olduğu anlaşıldı.