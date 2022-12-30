QNB Finansbank kullanıcıları mobil uygulamaya giriş yaparken sorun yaşamasının ardından arama motorlarında QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank sorun mu var? QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? sorularının yanıtını aradı. İşte detaylar...

Finansbank uygulaması kullanan QNB Finansbank kullanıcıları uygulamaya giriş yapmamasının ardından QNB Finansbank çöktü mü? sorusunu merak etti. Peki, QNB Finansbank çöktü mü? QNB Finansbank sorun mu var? QNB Finansbank mobil uygulama neden açılmıyor? Detaylar haberimizde.

QNB FİNANSBANK ÇÖKTÜ MÜ?

30 Aralık günü QNB Finansbank mobil uygulamasında bazı teknik problemler yaşandı. Downdetector raporlarına bakıldığında ise QNB Finansbank mobil uygulamasında sorun olduğu anlaşıldı.