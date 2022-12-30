Üye Girişi
Haberi Paylaş

QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var?

Gündem Haberleri

QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var?

QNB Finansbank kullanıcıları Finansbank ATM'lerinde işlem yapamayınca QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var? Merak ettiler. Peki, QNB ATM sorun ne?

QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası! Finansbank müşteri temsilcisi numarası kaç?QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası! Finansbank müşteri temsilcisi numarası kaç?

QNB Finansbank ATM'leri çalışıyor mu, çalışmıyor mu? QNB Finansbank kullanıcıları Finansbank ATM'lerinde işlem yapamayınca QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var? Merak ettiler. Peki, QNB ATM sorun ne? İşte detaylar...

FİNANSBANK ATM'LERİ SORUN MU VAR?

QNB Finansbank'ta sistemsel bir sorun yaşandığı açıklandı. QNB Finansbank resmi Twitter hesabından banka müşterilerine yapılan açıklama şu şekildedir:

"Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımıza erişim sağlanamamaktadır. Sorunun giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var?

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

En çok bildirilen sorunlar

80% Mobil bankacılık

17% Kredi kartı

3% Çevrimiçi giriş

QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Finansbank Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title