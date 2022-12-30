QNB Finansbank kullanıcıları Finansbank ATM'lerinde işlem yapamayınca QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var? Merak ettiler. Peki, QNB ATM sorun ne?

QNB Finansbank ATM'leri çalışıyor mu, çalışmıyor mu? QNB Finansbank kullanıcıları Finansbank ATM'lerinde işlem yapamayınca QNB Finansbank ATM'leri neden çalışmıyor? Finansbank ATM arıza mı var? Merak ettiler. Peki, QNB ATM sorun ne? İşte detaylar...

FİNANSBANK ATM'LERİ SORUN MU VAR?

QNB Finansbank'ta sistemsel bir sorun yaşandığı açıklandı. QNB Finansbank resmi Twitter hesabından banka müşterilerine yapılan açıklama şu şekildedir:

"Sistemsel bir sorun nedeniyle hizmet kanallarımıza erişim sağlanamamaktadır. Sorunun giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

QNB Finansbank'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

En çok bildirilen sorunlar

80% Mobil bankacılık

17% Kredi kartı

3% Çevrimiçi giriş