Qingdao'da Kruvaziyer Turizmi Gelişiyor
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan Qingdao Kruvaziyer Terminali'ne yanaşan 'Mediterranea' adlı yolcu gemisi görülüyor. Qingdao kenti, kruvaziyer turizm hizmetini güçlü bir şekilde geliştiriyor ve bu sektörün sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor.
QİNGDAO, 22 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan Qingdao Kruvaziyer Terminali'ne yanaşan "Mediterranea" adlı yolcu gemisi görülüyor, 21 Kasım 2023.
Qingdao kenti, kruvaziyer turizm hizmetini güçlü bir şekilde geliştiriyor. Kruvaziyer seferleri, gelen turist sayısındaki artışla birlikte giderek sıklaşırken, kentteki ilgili sektörlerin sürdürülebilir kalkınmasına da katkıda bulunuyor.
Qingdao bugüne kadar 40 uluslararası kruvaziyer hattı ile yaklaşık 20 liman kentine bağlanmış durumda. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)