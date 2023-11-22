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Qingdao'da Kruvaziyer Turizmi Gelişiyor

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan Qingdao Kruvaziyer Terminali'ne yanaşan 'Mediterranea' adlı yolcu gemisi görülüyor. Qingdao kenti, kruvaziyer turizm hizmetini güçlü bir şekilde geliştiriyor ve bu sektörün sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor.