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QCP Capital, Ethereum'un geleceği hakkında açıklama yaptı

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Singapur merkezli kripto para alım satım şirketi QCP Capital, Ether (ETH) fiyatında bir düzeltme riski olduğunu duyurdu. Şirket, uzun vadeli ETH görünümüne dair temkinli iyimserliğini korurken, mevcut piyasa duyarlılığında olumsuz risk sinyalleri tespit ettiğini belirtti.

QCP Capital, kripto para dünyasının devlerinden Ethereum hakkında çarpıcı tahminlerde bulunarak, piyasa duyarlılığının ve gelecekteki olası düzeltmelerin altını çizdi.

QCP Capital'den Ethereum Tahmini

Singapur merkezli kripto para alım satım şirketi QCP Capital, Ether (ETH) fiyatında bir düzeltme riski olduğunu duyurdu. Şirket, uzun vadeli ETH görünümüne dair temkinli iyimserliğini korurken, mevcut piyasa duyarlılığında olumsuz risk sinyalleri tespit ettiğini belirtti.

Son iki yılda ilk kez 4.000 doları aşarak rekor seviyeye ulaşan ETH'nin fiyatı, QCP'nin analizine göre, yakın zamanda bir spot Ether ETF'nin onaylanma ihtimalinin düşük olmasıyla bağlantılı olarak, opsiyon piyasasındaki olumsuz değişimlerden etkilenebilir.

Bitcoin'in Taproot ve Ethereum'un Merge gibi önceki büyük ağ güncellemelerinin, düşüş veya yatay piyasa dönemlerinde fiyatlar üzerinde sınırlı bir etkisi olmuştu. Ancak QCP, mevcut piyasa koşullarında Ethereum ve Katman 2 ağlarında olası bir "Dencun" güncellemesi veya Katman 2 ekosistemlerine sermaye akışı gibi faktörlerin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir tepkiye yol açabileceğini öngörüyor.

Son olarak bu öngörü, özellikle güncellemelerin ve sermaye akışlarının piyasada halihazırda fiyatlanmış olması göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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