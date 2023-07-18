PYBS yattı mı ve Temmuz 2023 PYBS bursu ne zaman yatacak gündeme geliyor. 2023 PYBS ne kadar olacak ve PYBS bursluluk ücreti ödeme tarihi ne zaman olacağı merak ediliyor. İOKBS olarak da bilinen bursluluk ücreti her ay düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, PYBS yattı mı? Temmuz 2023 PYBS bursu ne zaman yatacak? 2023 PYBS ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine verilen burs ne zaman yatacağı gündeme geliyor. PYBS yattı mı? Temmuz 2023 PYBS bursu ne zaman yatacak? 2023 PYBS ne kadar olacak? sorularına yanıt aranıyor. PYBS yattı mı? Temmuz 2023 PYBS bursu ne zaman yatacak? 2023 PYBS ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

PYBS YATTI MI?

İOKBS ödemeleri şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. MEB tarafından PYBS burs ödemelerinin öne çekildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Burslar her ayın 25'ine kadar hesaplara yatırılıyor. PYBS burçları e-Okul üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TEMMUZ 2023 PYBS BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Bu sene 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacaktır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacaktır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecektir. Ayrıca, sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

2023 PYBS NE KADAR OLACAK?

PYBS Temmuz-Aralık ayları arasında burs ücreti aylık 663 TL olarak belirlenmiştir.