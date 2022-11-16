2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. PYBS yattı mı? PYBS bursu yattı mı? soruları araştırılıyor. Peki, PYBS bursu yattı mı? PYBS bursu ne zaman yatacak? PYBS bursu ne kadar?

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile burs işlemleri öğrencileri gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. PYBS yattı mı? PYBS bursu yattı mı? PYBS bursunun yatmasının yanında PYBS bursunun ne kadar olduğu da bir diğer merak konusu. Peki, PYBS bursu yattı mı? PYBS bursu ne zaman yatacak? PYBS bursu ne kadar?

PYBS BURSU YATTI MI?

MEB tarafından verilecek olan PYBS bursu henüz öğrencilere verilmedi. İlk defa burs kazanan öğrenciler Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacağı düşünülüyor.

PYBS BURSU NE KADAR?

2021 yılı PYSB burs ücreti güncel olarak 468,54 TL olarak belirlenmişti. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu. 2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacaktır.

Burs için hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden görüntüleyebilir.

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