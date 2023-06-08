2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının sonuna yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci tarafından merak edilmekte olan sorular arasında PYBS bursuna ilişkin sorular da yer alıyor. Bu sorulardan bazıları da PYBS yattı mı? Ve PYBS bursu neden yatmadı? Soruları oluyor. Peki, PYBS yattı mı? PYBS bursu neden yatmadı? Bu ay PYBS bursu ne zaman yatacak?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Mal Müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere yatırılan bursun yatış tarihi merak edilmekte. PYBS bursunun yatmasının yanında PYBS bursunun yatıp, yatmadığı da araştırılıyor. Peki, PYBS yattı mı? PYBS bursu neden yatmadı? Bu ay PYBS bursu ne zaman yatacak? İşte PYBS hakkında merak edilenler!

PYBS YATTI MI?

Haziran ayı bursluluk ödemesi henüz gerçekleştirilmedi. Bursluluk ödemeleri her ayın 25'inde gerekli kişilerin hesaplarına ödenmektedir. Burstan faydalanan öğrenciler de T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile e-okul sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.Ayrıca aylık olarak verilecek burs miktarı ise 863,03 TL dir.

PYBS BURSU NE KADAR?

2021 yılı PYSB burs ücreti güncel olarak 468,54 TL olarak belirlenmişti. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu. 2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacaktır.