Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) burslarının ödenip ödenmediği durumu, burstan faydalanmakta olan birçok kişi tarafından merak ediliyor ve PYBS (İOKBS) bursu yattı mı? PYBS (İOKBS) bursu ne zaman yatacak? Soruları ile birlikte internet üzerinde gün içinde araştırılıyor. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı? PYBS (İOKBS) bursu ne zaman yatacak?

Pybs (İOKBS) bursu yattı mı? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. PYBS (İOKBS) bursu ne zaman yatacak? Sorusu, burstan faydalanmakta olan kişiler tarafınca gün içerisinde merak ediliyor. Bursluluk sınavı sonuçlarının 23 Eylül tarihinde açıklanması ile birlikte burstan faydalanacak kişiler belli olmuştu. Peki, PYBS (İOKBS) bursu yattı mı? PYBS (İOKBS) bursu ne zaman yatacak?

PYBS (İOKBS) BURSU YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılmaktadır.