PYBS bursu yattı mı? (İOKBS) PYBS bursu neden yatmadı? Bu ay PYBS bursu ne zaman yatacak?

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının sonuna yaklaşması ile birlikte birçok öğrenci tarafından merak edilmekte olan sorular arasında PYBS bursuna ilişkin sorular da yer alıyor. Bu sorulardan bazıları da PYBS yattı mı? Ve PYBS bursu neden yatmadı? Soruları oluyor. Peki, PYBS yattı mı? PYBS bursu neden yatmadı? Bu ay PYBS bursu ne zaman yatacak?

Pybs yattı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Mal Müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere yatırılan bursun yatış tarihi merak edilmekte. PYBS bursunun yatmasının yanında PYBS bursunun yatıp, yatmadığı da araştırılıyor. Peki, PYBS yattı mı? PYBS bursu neden yatmadı? Bu ay PYBS bursu ne zaman yatacak? İşte PYBS hakkında merak edilenler!

PYBS YATTI MI?

Haziran ayı bursluluk ödemesi henüz gerçekleştirilmedi. Bursluluk ödemeleri her ayın 25'inde gerekli kişilerin hesaplarına ödenmektedir. Burstan faydalanan öğrenciler de T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile e-okul sistemi üzerinden sorgulayabiliyor.Ayrıca aylık olarak verilecek burs miktarı ise 863,03 TL dir.

PYBS BURSU NE KADAR?

2021 yılı PYSB burs ücreti güncel olarak 468,54 TL olarak belirlenmişti. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu. 2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacaktır.

BU YIL KONTENJANLAR ARTIRILDI

Sınavla ilgili aldıkları yeni kararı dönemin Milli Eğitim Bakanı MahmutÖzer açıkladı:

"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. Bursluluk Sınavı'na Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan verilen kontenjan her yıl 70 bin civarındaydı, bakanımızla geçen gün görüştük ve bu 70 bin sayısını 100 bine çıkardık. Geriye kalan 30 bin kapasiteyi sadece deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için kullanacağız. Yani ilk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Sadece annesini, babasını veya vasisini yitirmiş çocuklarımız değil, başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na başvuruların 29 Mayıs-16 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Özer, "Sınavda, ikinci dönem konuları dahil olmayacak. Yani tıpkı LGS'de yaptığımız gibi Bursluluk Sınavı'nda da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız." bilgisini verdi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.