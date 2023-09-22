PYBS bursu yattı mı? İOKBS PYBS bursluluk sınav parası ne zaman yatacak?

Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile burs işlemleri öğrencileri gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Mal Müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere yatırılan bursun yatış tarihi merak edilmekte. Bursluluk yattı mı? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? PYBS bursu yattı mı?

PYBS BURSU YATTI MI?

Bursluluk ödemelerinin ödeme tarihi şehirlere göre farklılık göstermektedir. Burslar genellikle ayın 25'ine kadar yatırılıyor. Burs ödemeleri, e-Okul üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntülenebilir.

PYBS BURSLULUK ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL BAKILIR?

İokbs bursunun ödemesi hesaplara aktarıldı mı, bunu kontrol etmek için e-Okul VBS platformunu kullanabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-Okul VBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra doğru yanıtlarıyla doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, eğitim aldığı şube gibi soruları yanıtlayarak hesaplarına giriş yapabilirler.

Sonrasında sol taraftaki menü seçeneklerini kullanarak "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT aracılığıyla burs ödemesini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerini kullanarak PTT canlı destek hizmetini telefonlarından veya bilgisayarlarından kullanarak burs ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.