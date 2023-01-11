2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının devam etmesiyle birlikte öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, PYBS bursu yattı mı 2023? PYBS bursu ne zaman, hangi gün yatıyor? PYBS (İOKBS) bursları ayın kaçında yatıyor? İşte detaylar...

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (ya da Pybs ), Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Peki, PYBS bursu yattı mı 2023? PYBS bursu ne zaman, hangi gün yatıyor? PYBS (İOKBS) bursları ayın kaçında yatıyor?

PYBS BURSU YATTI MI 2023? PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?

PYBS bursu 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk ödemeleri Kasım ayında yapılmıştır. 2022 yılı Temmuz Aralık ayları burs ücreti 663,87 TL olarak belirlenmiştir. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yatırılır. PYBS kazanan öğrenciler e-Okul üzerinden sonuçlara ulaşabilir.

PYBS BURSU NE KADAR?

2021 yılı PYSB burs ücreti güncel olarak 468,54 TL olarak belirlenmişti. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu. 2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlendi. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacaktır.

Burs için hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden görüntüleyebilir.