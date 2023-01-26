2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber öğrencilerin aklına gelen konulardan biri ise PYBS bursunun ne zaman yatacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrenciler için PYBS sınavı yapılmasının ardından burs alacak öğrencilerin PYBS bursunu ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, PYBS bursu neden yatmadı? PYBS bursluluk parası neden yatmadı? PYBS ne zaman yatacak?

Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile burs işlemleri öğrencileri gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine verilen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun ne zaman yatacağı merakla takip ediliyor. Mal Müdürlükleri aracılığı ile öğrencilere yatırılan bursun yatış tarihi merak edilmekte. PYBS bursunun yatmasının yanında PYBS bursunun ne kadar olduğu da bir diğer merak konusu. Peki, PYBS bursu neden yatmadı? PYBS bursluluk parası neden yatmadı? PYBS ne zaman yatacak?

PYBS BURSU NEDEN YATMADI?

PYBS bursunun Ocak ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyordu. Henüz bursluluk parasının neden yatmadığı ve ne zaman yatacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.