PYBS burs ödemeleri, ilköğretim 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri tarafından büyük bir merakla beklenmektedir. Özellikle Eylül ayının başlamasıyla birlikte, İOKBS burs ödeme tarihleri yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Peki, PYBS BURS YATTI MI? PYBS Bursu ne zaman yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf PYBS bursları ne zaman yatar? İşte detaylar…

Pybs bursları, yaz tatili, yarıyıl tatili ve ara tatil dönemleri gibi farklı zaman dilimlerinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Burs ödemelerinin yapılacağı tarihler ve detayları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurulur. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, ödeme takvimini resmi kaynaklardan takip etmelidirler. Peki, PYBS BURS YATTI MI? PYBS Bursu ne zaman yatacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf PYBS bursları ne zaman yatar? İşte detaylar…

PYBS BURS YATTI MI?

PYBS bursu, özellikle Eylül ayında gündeme gelmektedir. İOKBS sınavını başarıyla geçen öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca burs verilmektedir. Burs ödemeleri, e-Okul üzerinden T.C. kimlik numarasıyla görüntülenebilir. Ödemeler, illere göre farklı tarihlerde gerçekleştirilebilmektedir.

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. SINIF PYBS BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

PYBS burs ödeme sorgulaması da e-Okul VBS üzerinden yapılabilmektedir. 1 yıl boyunca verilen bu bursu sorgulamak için e-Okul uygulaması kullanılabilir.

E-OKUL BURS ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

PYBS (İOKBS) burs ödemelerini e-Okul VBS sistemi üzerinden sorgulamak mümkündür. Burs ödeme sorgulaması için öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve öğrenci numaralarıyla giriş yapmalıdır. Güvenlik aşamasında doğru doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı il ve ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları yanıtlamak gerekmektedir. Daha sonra sol taraftaki menüden "Burs Ödeme Bilgileri" seçeneği üzerinden sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.