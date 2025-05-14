Putin ve Zelensky neden İstanbul'da görüşecek?

Daha önceki barış girişimlerine de ev sahipliği yapan İstanbul, yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin diplomatik duruşu, coğrafi konumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk girişimleri, İstanbul'un tercih edilme nedenleri arasında yer alıyor. Peki, Putin ve Zelensky neden İstanbul'da görüşecek? Barış müzakeresi kapsamında İstanbul'da kimler görüşecek?

PUTIN VE ZELENSKY NEDEN İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu yanıt gelmişti. Görüşmeye ilişkin konuşan Trump, Türkiye'ye kararını açıkladı.

ZELENSKI: PERŞEMBE PUTIN'İ TÜRKİYE'DE BEKLEYECEĞİM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin'in teklifini kabul etti. Perşembe günü Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söyleyen Zelenski, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" dedi.

PUTIN: 15 MAYIS'TA İSTANBUL'DA GÖRÜŞELİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.