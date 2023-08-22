Haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Putin'in Müslüman olduğu öne sürülüyor. Peki, Putin müslüman mı? Putin'in dini ne?

Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde Rusya Devlet Başkanı'nın İslamı seçtiği iddia edildi. Bir televizyon kanalına katılan konuşmacı Putin'in Müslüman olduğunu öne sürdü.Putin Müslüman mı? Putin'in dini ne?

PUTİN MÜSLÜMAN MI?

İddialar 2015 yılının Mart ayında Rus İnterfax haber ajansı tarafından yapıldığı öne sürülen bir habere dayandırılarak haber siteleri ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı. Hızlı bir şekilde yayılan iddianın yer aldığı haberlerde kaynak olarak rus haber ajansı gösterilse de kaynağın linki paylaşılmadı. Kaynak olarak gösterilen habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın danışmanı Dimitri Sergeyeviç Peskov Putin'in İslam'ı seçtiğini ve Kur'an okuduğunu açıkladı.

İddianın kaynak gösterildiği haber ajansının Mart 2015'te yaptığı haberler tarandığında böyle bir haberin yapılmadığı tespit edildi. Aynı şekilde dönemin uluslararası haber kaynakları Rusça ve İngilizce incelendiğinde de böyle bir habere rastlanılmadığı görüldü. Dimitri Sergeyeviç ve Vladimir Putin'in de bu konuyla ilgili bir açıklamasının bulunmadığı anlaşıldı.

Epifani Bayramı

Putin Ocak 2021'de Epifani bayramı kapsamında gerçekleşen bir Ortadoğu Hristiyan ayinine katılarak soğuk suya girdiğini gösteren bir haber videosu mevcut. Rus devlet televizyonu Putin'in haç şeklindeki bir Epifani banyosuna 3 dalış yaptığını gösterdi.