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Putin'in boyu, kilosu kaç? Putin'in burcu ne? Putin kaç yaşında?

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Son dönemde artan Rusya - Ukrayna gerilimi büyük bir savaşa dönüştü ve gündeme dair açıklama ve kararlarıyla dikkat çeken Putin hakkında Putin'in boyu, kilosu kaç? Putin'in burcu ne? Putin kaç yaşında? soruları gündem oldu. İşte detaylar haberimizde...

Putin boyu kaç sorusu merak ediliyor. Son dönemde artan Rusya - Ukrayna gerilimi büyük bir savaşa dönüştü ve gündeme dair açıklama ve kararlarıyla dikkat çeken Putin hakkında Putin'in boyu, kilosu kaç? Putin'in burcu ne? Putin kaç yaşında? soruları gündem oldu. İşte detaylar haberimizde...

PUTİN BOYU KAÇ?

Putin'in boyu 1.70 m (170 cm)'dir.

PUTİN KİLOSU KAÇ?

Putin'in kilosu 71 kg'dır.

PUTİN BURCU NE?

7 Ekim 1952 doğumlu Putin, terazi burcudur.

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

Vladimir Vladimiroviç Putin; d. 7 Ekim 1952; Leningrad, SSCB), Rus siyasetçi ve Rusya devlet başkanı. Putin 1999-2000 yılları arasında başbakanlık, 2000-2008 yılları arasında Başkanlık, 2008-2012 yılları arasında tekrar başbakanlık görevini üstlenmiştir. Başbakanlığı döneminde İktidar partisi Birleşik Rusya'nın genel başkanlığı görevini üstlenmiştir

1975 yılında Leningrad Üniversitesi (üniversitenin yeni adı Sankt Petersburg Üniversitesi) Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Putin, Rusya'nın 2000-2008 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüttü. Birleşik Rusya partisi lideri olarak 2000 yılında yapılan seçimlerde Gennadi Züganov'un genel sekreterliğini yürüttüğü Rusya Komünist Partisi'ni geride bırakarak %52,9'luk oy oranıyla devlet başkanı seçilmiştir. Seçimlerde Züganov %29,2 oy oranıyla ikinci olmuştur.

2004 yılında yapılan seçimlerde ise %72 oyla tekrar devlet başkanı seçilmiştir. Döneminde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan ekonomik çöküş[4] sonrası tekrar toparlayan Rusya ekonomisi hızlı büyüme rakamları yakalanmış, bununla birlikte ülkesinin bağımsızlığı yolunda çeşitli adımlar atılmış, merkezi otorite kuvvetlendirilmiş ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli modernizasyon uygulamaları başlatılmıştır. 4 Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler sonucu %63,6 oyla Rusya Federasyonu'nun 3. kez devlet başkanı seçilmiştir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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