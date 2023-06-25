Putin'in açıklaması SON DAKİKA! Putin'in ne dedi? Putin'in Wagner grubu için açıklaması nedir? soruları gündeme geliyor. Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Putin'in ne dedi? Putin'in Wagner grubu için açıklaması nedir? merak ediliyor. Peki, Putin'in ne dedi? Putin'in Wagner grubu için açıklaması nedir? Putin'in açıklaması SON DAKİKA!

Putin'in açıklaması SON DAKİKA! Putin'in ne dedi? Putin'in Wagner grubu için açıklaması nedir? sorularına yanıt aranıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in 1 günlük isyanının dün akşam anlaşma yoluyla sona ermesinin ardından bir açıklama yaptı. Putin'in açıklaması SON DAKİKA! Putin'in ne dedi? Putin'in Wagner grubu için açıklaması nedir? soruları gündeme geliyor.Putin'in ne dedi? Putin'in Wagner grubu için açıklaması nedir? Putin'in açıklaması SON DAKİKA! Detaylar haberimizdedir…

PUTIN'IN AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Gözlerin çevrildiği Rusya lideri Putin, ise ilk açıklamasında "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki harekat. Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

PUTIN'IN NE DEDİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Rus lider Putin, Ukrayna'da harekatının kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı. Putin ayrıca "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

PUTIN'İN WAGNER GRUBU İÇİN AÇIKLAMASI NEDİR?

Dün akşam Wagner lideri Prigojin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul etmesiyle gerilim son buldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin Belarus'a gidecek." ifadesini kullandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Yevgeniy Prigojin hakkında açılan ceza davası kapatılacak ve kendisi Belarus'a gidecek. Wagner'in paralı savaşçılarının üslerine dönmesi için anlaşmaya varıldı. Bu savaşçılardan bazıları, istemeleri halinde, Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayacak. Bu, yürüyüşe katılmayanları ilgilendiriyor. Geri kalan savaşçılar da, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak. Onların cephedeki kahramanlıklarına her zaman saygı duyduk. Bu saygıyı her zaman muhafaza edeceğiz." ifadelerine yer verildi.