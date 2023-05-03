Putin'e suikast mi yapıldı? Putin öldü mü?

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu. Gelişme sonrası Putin'e suikast mi yapıldı? Putin öldü mü araştırıldı.