Rus hükümeti, Kremlin'e 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalar ile birlikte internet üzerinde Putin'e suikast girişimi mi yapıldı? Soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Putin'e suikast girişimi mi yapıldı? SON DAKİKA Putin'e suikast girişimi mi yapıldı, son durum ne?

Putin'e suikast girişimi mi yapıldı? Sorusu, yapılan açıklamaların ardından merak edildi. Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu. Peki, Putin'e suikast girişimi mi yapıldı? SON DAKİKA Putin'e suikast girişimi mi yapıldı, son durum ne?

PUTİN'E SUİKAST GİRİŞİMİ Mİ YAPILDI?

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı.