Putin'e darbe mi yapıyorlar? Putin'e darbe yapanlar kim?

Yevgeniy Prigojin, Rus ordusuna savaş açtı ve halka darbe çağrısı yaptı. Gelişme sonrası Putin'e darbe mi yapıyorlar? Putin'e darbe yapan kim?

RUSYA'DA DARBE Mİ OLUYOR?

Prigojin "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl cevap vereceğimizi biz belirleyeceğiz. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov cezalandırılmalı. Ülkenin askeri liderliğinin getirdiği kötülük durdurulmalı. Askerlerin hayatlarını ihmal ediyorlar. Onlar adalet kelimesini unuttular, biz onu geri getireceğiz. Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak. Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yevgeniy Prigojin'in, "Bütün vatanseverler sokağa çıksın, silah bulacağız. Bu gece Rusya'yı rezil eden hainler ve suçlular meselesini çözeceğiz. İsimleri Şoygu ve Gerasimov. Şoygu, Kızıl Meydan'da asılacak ve Lenin'le birlikte Mozole'ye gömülecek" sözleriyle darbe çağrısı yaptığı ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı.