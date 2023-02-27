Puskas ödülü adayları kimler 2023? Puskas adayları golleri hangileri? Yılın en iyi 3 golü hangisi seçildi? En iyisi kimin golü seçilecek? Golleri izle

FIFA The Best ödülleri bugün verilecek. Bugün verilecek ödüllerden birisi de yılın en iyi golü olan Puskas ödülüdür. Bu yıl Puskas'a aday 3 gol seçildi. Peki, Puskas ödülü adayları kimler 2023? Puskas adayları golleri hangileri? Yılın en iyi 3 golü hangisi seçildi? En iyisi kimin golü seçilecek? İşte en iyi goller...

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Yılın en iyi golünün seçilmesine az bir süre kaldı. Puskas Ödülü'nün adayları Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet olarak belirlendi. Peki, Puskas ödülü adayları kimler 2023? Puskas adayları golleri hangileri? Yılın en iyi 3 golü hangisi seçildi? En iyisi kimin golü seçilecek?

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ NEDİR?

FIFA Puskás Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül.

Ödül, 1950'li yılların sonlarında ve 1960'lı yıllarda Real Madrid'de futbol oynamış, aynı dönemde Macaristan millî takımının da önemli oyuncularından biri olmuş forvet oyuncusu Ferenc Puskás anısına verilmektedir. Sepp Blatter, Budapeşte'de ödülün duyurulduğu etkinlikte yaptığı konuşmada "Tarihimize izini bırakmış büyük futbolcuların anısını korumamız önemli. Ferenc Puskás yalnızca çok sayıda ödül almış, muazzam yetenekli bir futbolcu değil; aynı zamanda kayda değer bir insandır. Bu nedenle FIFA, bu ödülü onun anısına vererek onu anmaktan mutluluk duymaktadır." demiştir.

Adaylık kriterleri:

Topun kaleye girdiği nokta sıradan olmamalı.

Maçın önemi dikkate alınmalı.

Rakip takımın hatalarından meydana gelen bir gol olmamalı.

Oyuncunun daha önceden FIFA tarafından sabıkalı (örneğin, doping maddesi kullandığının tespit edilmesi) olmamalı.

2023 PUSKAS ADAYLARI KİMLER?

Puskas Ödülü'nün adayları Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet olarak belirlendi.

2023 PUSKAS ADAYI GOLLER HANGİLERİDİR?

Richarlison'un golü:

Marcin Oleksy'in golü:

Dimitri Payet'in golü:

Sizce en iyi gol hangisi? Yorumlara görüşlerinizi bekliyoruz. Haberler.com olarak yılın en iyisini Dimitri Payet'in golü olarak belirledik.

NOT = Videolar açılmıyorsa resmi @fifa Youtube kanalından golleri seyredebilirsiniz.