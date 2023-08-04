Puskas ne demek? FIFA Puskas Ödülü nedir, Ferenc Puskas Kimdir?

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan FIFA Puskas Ödülü nedir? Bu ödülün isim babası olan Ferenc Puskas kimdir? Puskas ne demek olduğu, ödülün nasıl oluştuğu ve kimler tarafından kazanıldığı detaylarına haberimizde yer verilmiştir. Ödülün kazananları arasında Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, James Rodríguez gibi dünyaca ünlü futbolcular yer almaktadır.

Ferenc Puskas, Macaristan futbolunun en büyük efsanelerinden biri olarak bilinir. FIFA Puskás Ödülü, Puskás'ın anısını yaşatmak ve futbolun güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla oluşturulmuştur. Futbol, sadece bir spor değil aynı zamanda bir sanattır. Sahada sergilenen estetik hareketler ve unutulmaz goller, futbolun taraftarlar üzerinde yarattığı büyülü etkiyi arttırır. İşte bu estetik anların ve muhteşem gollerin taçlandığı nokta, FIFA Puskás Ödülü'dür. Peki puskas nedir? Ferenc Puskas kimdir? FIFA Puskas Ödülü nasıl oluşmuştur? Tüm merak edilenler haberimizdedir.

PUSKAS NE DEMEK?

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen FIFA Puskás Ödülü, unutulmaz gollerin ve estetik futbol anlarının onurlandırıldığı bir platformdur. Bu ödül, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskás'ın anısına verilmekte ve her yıl dünya genelindeki futbolseverlerin oylarıyla seçilen en iyi gol sahibine takdim edilmektedir.

FERENC PUSKAS KİMDİR?

Ferenc Puskás, 1927 yılında doğmuş olan ve Macaristan futbolunun en büyük efsanelerinden biridir. Takma adı "Galloping Major" olarak bilinen Puskás, 1950'lerin ortalarında Macaristan Milli Takımı ile büyük başarılar elde etmiş ve dünya futboluna damgasını vurmuştur. Teknik yetenekleri, mükemmel şutları ve golcü kimliğiyle futbolseverlerin hafızalarında özel bir yere sahip olmuştur.

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

FIFA Puskás Ödülü, Puskás'ın ölümünün ardından 2009 yılında ilk kez verilmeye başlanmıştır. Bu ödül, Ferenc Puskás'ın anısını yaşatmak ve futbolun güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla oluşturulmuştur. Ödül, dünyanın farklı liglerinde oynayan futbolcuların attığı en güzel ve etkileyici golleri onurlandırmayı amaçlamaktadır.

ÖDÜL SEÇİM SÜRECİ

FIFA Puskás Ödülü'nün kazananı, her yıl FIFA tarafından oluşturulan bir seçici kurul tarafından belirlenir. Kurul, dünya genelindeki futbolseverlerin oylarını ve uzman görüşlerini dikkate alarak en iyi golü seçer. Ayrıca, ödülün adayları arasından seçim yapmak da her yıl futbolseverlere açık bir oylama ile gerçekleştirilir. Bu sayede, herkesin katkısıyla dünya futbolunun en güzel gollerine adil bir şekilde karar verilir.

PUSKAS ÖDÜLÜ KAZANANLARI

FIFA Puskás Ödülü, her yıl unutulmaz anlar ve çarpıcı gollerle hatırlanır. Kazanan goller genellikle estetik açıdan çarpıcı, teknik açıdan üstün ve genellikle özel anlara denk gelen gollerdir. Ödülün kazananları arasında Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, James Rodríguez gibi dünyaca ünlü futbolcular yer almaktadır.

ARDA GÜLER'İN ATTIĞI GOLÜN PUSKAS ÖDÜLÜNE ADAY OLABİLECEĞİ DUYURULDU

FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.