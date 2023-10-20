Spor giyim denildiğinde akla gelen markalardan biri olan Puma, spor dünyasının vazgeçilmezlerinden biridir. Bu kapsamda Puma hangi ülkenin? Gibi detaylar, zaman zaman tüketiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Puma hangi ülkenin? Puma markası hangi ülkenindir, nerede üretilir?

Puma hangi ülkenin? Sorusu, Puma markası hangi ülkede üretildiğini merak etmekte olan tüketiciler tarafından araştırma konusu haline geliyor. Puma'nın kökenleri, Almanya'ya dayanır, ve markanın hikayesi sadece spor giyimle değil, aynı zamanda kültürel etkileriyle de büyüktür. Peki, Puma hangi ülkenin? Puma markası hangi ülkenindir, nerede üretilir? İşte Puma markasının ait olduğu ülke!

PUMA HANGİ ÜLKENİN?

Puma'nın kökenleri, 1924 yılına kadar uzanır. Rudolf Dassler tarafından Almanya'nın Herzogenaurach şehrinde kurulmuştur. Dassler'in kardeşi Adi Dassler ise Adidas'ı kurarak iki kardeş farklı markalar altında rekabet etmeye başladılar. 2007 yılında Puma hisselerinin % 86'sıFransa merkezli Kering Group tarafından satın alınmıştır ancak 2018 yılında Kering Group hisselerini dağıtarak %16'ya düşürmüştür. Fransız Pinault ailesine ait Artemis Holding ise hisselerinin % 29'una sahiptir (Pinault ayrıca Kering hisselerinin % 40'ına sahiptir). Halka arz edilen hisse oranı ise % 55 olarak bilinir.