Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Puma markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Puma hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

Puma hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Puma hangi ülkenin markası, kimin malı?

PUMA HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Puma AG Rudolf Dassler Sport (kısaca Puma), Alman spor giyim markasıdır. 1924'te Adidas'ın kurucusu Adolf "Adi" Dassler'ın abisi Rudolf Dassler tarafından kurulmuştur. Şu anda dünyanın en büyük spor giyim markalarından biridir.

Bugün Puma fabrikasında 13.000 işçi çalışmaktadır ve şirket 120'nin üstünde ülkede satış yapmaktadır.

Formula 1 sektöründe de takımların giysilerini üreten Puma, F1'de üç büyük takım olan Scuderia Ferrari, Mercedes ve Renault'nun giysilerini üretmektedir.

2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonu İtalya'yı giydiren Puma, Dünya Kupası'nda 12 takımın forma üreticisi olmuştur. Turnuvadaki 64 maçın 36'sında en az 1 takım Puma forması kullanmıştır. Şu anda da Dünya'da birçok takımın forma üreticisi olmaya devam etmektedir.