Pucca lakabıyla tanınan yazar Selen Işık Pınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Pucca ve eski eşi neden ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Pucca eski eşi kim? Pucca ve Osman Karagöz neden boşandı? İşte detaylar...

Kitaplarının yanı sıra sosyal medya hesaplarından yayınladığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Pucca lakaplı fenomen ve yazar Selen Pınar Işık'ın eski eşinin kim olduğu araştırılıyor. Pucca'nın eski eşi kim ve neden ayrıldı merak konusu oldu. Peki, Pucca eski eşi kim? Pucca ve Osman Karagöz neden boşandı? Detaylar haberimizde...

PUCCA VE EŞİ NEDEN AYRILDI?

Selen Işık Pınar, 2015 yılında dünya evine giren oyuncu Osman Karagöz ile 2018 yılında boşanmıştır. Pınar, boşanma haberini sık sık hayatından paylaşımlar yaptığı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Pucca'nın yaptığı paylaşımda,"Öncelikle bunu buradan açıklamak dünya saçması onu söylemek istiyorum.Osi (Osman Karagöz) ile evliliğimizin artık sonuna geldik. İnanılmaz direndim, yemin ederim çok uğraştım ama yok olmadı. Gerçekten olmadı... Bazen sevgi yetmiyor. Zaten çok uzun zamandır farkındasınızdır yalnızdım. Eminim çok eğlenceli bir baba, çok güzel bir ebeveyn, Batı'nın en yakın arkadaşı olacak. O konuda asla şüphem yok." ifadeleri yer almaktadır.