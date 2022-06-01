Public ne demek? Public anlamı ne? - Haberler

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Public kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Public anlamı ne? Public ne demek?

PUBLİC NE DEMEK?

Public::

Halka ait, umuma ait

Herkese mahsus

Açık, aleni

Halk, kamu

Umumi, genel

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