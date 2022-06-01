Public ne demek? Public anlamı ne? - Haberler

Public ne demek? Public anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Public, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Public ne demek? Public anlamı ne? İşte, Public kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Public kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Public anlamı ne? Public ne demek?
PUBLİC NE DEMEK?
Public::
Halka ait, umuma ait
Herkese mahsus
Açık, aleni
Halk, kamu
Umumi, genel
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