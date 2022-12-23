Puan silme cezası hangi kulüplere, neden verildi? TFF neden puan silme cezası verdi? Puan silme cezası neden verildi, kaç puan silindi?

TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan 10 kulübe puan silme cezası verdi. Peki, puan silme cezası alan takımlar hangileri? Puan silme cezası hangi kulüplere, neden verildi? TFF neden puan silme cezası verdi? İşte, Puan silme cezası neden verildi, kaç puan silindi? Detaylar...

TFF puan silme cezası hangi kulüplere verildi? TFF Kulüp Lisans Kurulu, eksiklerini tamamlayamayan 10 kulübe puan silme cezası verdi. Peki, puan silme cezası alan takımlar hangileri? Puan silme cezası hangi kulüplere, neden verildi? TFF neden puan silme cezası verdi? İşte, Puan silme cezası neden verildi, kaç puan silindi? Detaylar haberimizde...

PUAN SİLME CEZASI ALAN TAKIMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, eksikliklerini tamamlayamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den 4 ve 2. Lig'den 5 takıma üçer puan silme cezası verdi.

PUAN SİLME CEZASI NEDEN VERİLDİ?

TFF'nin yayınladığı Kulüp Lisans ve Financial Fair Play Talimatı'na göretakım harcama limiti yüzde 5 aşılırsa ihtar, yüzde 6-10 oranında aşılırsa kadro sınırlaması, yüzde 11-15 oranında aşılırsa transfer yasağı cezası veriliyor. Limitler yüzde 16-20 oranında aşılırsa 1, yüzde 21 -25 aşılırsa 2, yüzde 26'nın üzerinde aşılması durumunda 3 puan silme cezası veriliyor. Puan silmenin yanı sıra ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanabiliyor.

TFF'nin üç puan silme cezası verdiği kulüpler:

Süper Lig: Kayserispor

1. Lig: Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor

2. Lig: Bayburt Özel İdare Spor, Balıkesirspor, Menemen FK, Serik Belediyespor ve Somaspor

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