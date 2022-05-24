PUAN DURUMU 24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? - Haberler

PUAN DURUMU 24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı?
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Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 24 Mayıs puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm izle! İşte detaylar...
24 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
24 Mayıs Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim belli oldu. İşte, bugünün puan tablosu: