PTT saat kaçta açılıyor? Postane kaçta açılıyor, çalışma saatleri kaçla kaç arası?

Posta ve Telgraf Teşkilatı veya kısaca PTT, genel müdürlük olarak hizmet vermekte.PTT saat kaçta açılıyor, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Postanede işlerini yapmak isteyen vatandaşlar ise postane çalışma saatlerini merak ediyor. Arama motorlarında ise Postane saat kaçta açılıyor? PTT kaçta açılıyor? Postane kaçta açılıyor, çalışma saatleri kaçla kaç arası? PTT çalışma saatleri ne? sorularına yanıt aranıyor. İşte PTT çalışma saatleri!

Ptt saat kaçta açılıyor? sorusu merak ediliyor. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır. Vatandaşlar ise postane çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Postane saat kaçta açılıyor? PTT kaçta açılıyor? PTT çalışma saatleri ne?

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'da mesaiye başlar ve 17.30'da mesaiyi sonlandırır. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30

PTT ŞUBELERİ CUMARTESİ-PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30'da kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sadece Cumartesi günleri sabahtan öğleye kadar hizmet veriyor.

PTT CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: 12.30-13.30

12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

PTT resmi tatillerde ve belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları hizmet vermemektedir.