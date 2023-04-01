Son zamanlarda gündemde yer almakta olan PTT 2 bin TL hediye çeki konusu hakkında birçok vatandaş tarafından PTT ramazan hediyesi doğru mu 2023? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırmakta. Peki, PTT ramazan hediyesi doğru mu 2023? PTT ramazan hediyesi gerçek mi, değil mi? PTT 2 bin TL hediye çeki veriyor mu?

Gittikçe artan dolandırıcılık olayları ile birlikte PTT 2 bin TL hediye çekinin ne kadar gerçek olduğu tartışma konusu haline geldi. Bu nedenle vatandaşlar tarafından PTT ramazan hediyesi doğru mu 2023? Sorusu, arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Peki, PTT ramazan hediyesi doğru mu 2023? PTT ramazan hediyesi gerçek mi, değil mi? PTT 2 bin TL hediye çeki veriyor mu?

PTT RAMAZAN HEDİYESİ DOĞRU MU 2023?

PTT tarafından PTT 2 bin TL hediye çekine dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Son zamanlarda birçok vatandaşın görmekte olduğu bu durum, insanları hediye çeki vaadi ile birlikte kandırarak virüs bulaştırmayı amaçlamakta. Herhangi bir mesajlaşma platformu üzerinden yayılmakta olan PTT ramazan hediyesi gerçek değildir.