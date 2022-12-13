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PTT Personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Personel alımı tarihi ne?

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PTT Personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Personel alımı tarihi ne?

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda çalışmak isteyen vatandaşlar PTT Personel alımının tarihini merak ediyor. PTT Personel alımı ile ilgili detaylar ise araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, PTT Personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Personel alımı tarihi ne? İşte detaylar...

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Ptt Personel alımı hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda çalışmak için PTT Personel alımı tarihini araştırıyor. Peki, PTT Personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Personel alımı tarihi ne? Detaylar ise haberimizde yer alıyor.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT Personel alımı tarihi hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelmesiyle beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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