PTT Personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Personel alımı tarihi ne?

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda çalışmak isteyen vatandaşlar PTT Personel alımının tarihini merak ediyor. PTT Personel alımı ile ilgili detaylar ise araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, PTT Personel alımı ne zaman yapılacak? PTT Personel alımı tarihi ne? İşte detaylar...