PTT kargo Pazar çalışıyor mu merak ediliyor. Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, PTT Pazar açık mı? PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

PTT Pazar açık mı? PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

Ptt kargo Pazar dağıtım yapıyor mu merak ediliyor. PTT kargo cumartesi çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, PTT Pazar açık mı? PTT kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Hafta sonu PTT kargo çalışma saatleri! PTT kargo Pazar çalışıyor mu? İşte detaylar haberimizde...

PTT PAZAR AÇIK MI?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Pazar günleri PTT kapalıdır.

PTT PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

Pazar günü tüm PTT şubeleri kapalıdır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.