PTT öğle arasından sonra kaçta açılıyor? PTT kaçta öğle arasına giriyor? Kargo öğle arası saatleri kaçla kaç arasında?

PTT kaçta öğle arasına giriyor? Kargo öğle arası saatleri kaçla kaç arasında? PTT öğle arasından sonra kaçta açılıyor? Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısaltma ismi ile PTT, her gün yüzbinlerce kişiye mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Peki, 2023 PTT Çalışma saatleri nelerdir? PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu/ hafta içi açılış ve kapanış saatleri nelerdir? 2023 PTT çalışma saati bilgisine göre Cumartesi Pazar kaça kadar açık?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısaltma ismi ile Ptt, her gün yüzbinlerce kişiye mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Peki, 2023 PTT Çalışma saatleri nelerdir? PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu/ hafta içi açılış ve kapanış saatleri nelerdir? 2023 PTT çalışma saati bilgisine göre Cumartesi Pazar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu mesai çalışma saatleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

2023 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar açık kalır ve 17.00 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT KAÇTA ÖĞLE ARASINA GİRİYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri;

Açılış: 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır.

Öğle Arası: 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'da başlıyor.

Kapanış: 17.00'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.