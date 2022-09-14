Kargo alımı veya gönderimi yapacak vatandaşlar Ptt'nin öğle arası saatlerini merak ediyor. Peki, PTT öğle arası ne zaman? PTT ne zaman kapanıyor? PTT Kargo Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Ptt öğle arası ne zaman? Kargo alımı veya gönderimi yapacak vatandaşlar Ptt'nin öğle arası saatlerini merak ediyor. Peki, PTT öğle arası ne zaman? PTT ne zaman kapanıyor? PTT Kargo Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İşte detaylar...

PTT ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'da mesaiye başlar ve 17.30'da mesaiyi sonlandırır. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30

PTT ŞUBELERİ CUMARTESİ-PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30'da kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sadece Cumartesi günleri sabahtan öğleye kadar hizmet veriyor.

PTT CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÖĞLE ARASI SAATLERİ!

Öğle arası: 12.30-13.30

12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

PTT resmi tatillerde ve belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları hizmet vermemektedir.