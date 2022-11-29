PTT KİT mi? PTT personeli kadroya geçecek mi?

Sözleşmelilere kadro açıklamasından sonra en merak edilen konu mahalli idarelerin ne olduğu , KİT'lerin ne olduğu konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadro verilmeyecekleri açıklarken, "Kadro dışındaki sözleşmeli askeri personel akademik personel, KİT personeli, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır" dedi ve bu kişilerin kadroya alınmayacağını söyledi. Peki, PTT KİT personelleri kadroya geçecek mi? PTT KİT mi, KİT kurumları neler? Detaylar haberimizde...

PTT KİT Mİ?

PTT 17.07.1953 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6145 sayılı kanunla kurulmuştur. İlk olarak Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi adıyla hizmete başlamıştır. Daha sonra 406 sayılı kanunda yapılan değişiklikle Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü adıyla faaliyetlerine devam etmiştir. 4502 sayılı kanunla da günümüzdeki adı alarak T.C.Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

2013 yılına gelindiğinde ise 23/05/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazete ile 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik sonucu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) kurulmuştur. Bu değişiklikten sonra 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yer alan Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.) ibaresi, Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) bölümünden çıkarılmıştır. Mülga Pİ'ye yapılan atıflar daha sonra adı değişen PTT için geçerli olduğundan bu değişiklik ile PTT artık bir KİT değildir.

PTT PERSONELİ KADRO GELECEK Mİ?

520 bin sözleşmeli personelden 424 bin kişinin kadro hakkı kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bugün hazırlıkları yapılan kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu değerlendirdik. Bu çalışma ile 657 sayılı 4B maddesini temel dayanak haline getirerek sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mahalli idareler dahil olmak üzere 3 sene çalışan personeller alınacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık süre sonunda gerçekleşecek. Hali hazırda 3 yılı dolanlar hemen aday memurluğa geçiş yapacaklar.

Henüz bunu doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı alacak. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolacağı için doğrudan kadroya geçecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 binden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadro dışındaki sözleşmeli askeri personel akademik personel, KİT personeli, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyenlerin hakları devam edecek sonra kadroları kendiliğinden gelecek. Kadroya geçenler 4 yılın sonunda tayin hakkına kavuşacak. Belediyelerdekiler sadece belediyelere geçecek."

KİT KURUMLARI NELER?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO)

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. (TEMSAN)

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)

MAHALLİ İDARELER NELERDİR?



Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Yani özetlemek gerekirse Mahalli İdareler belediyeler ile belediyelere bağlı kuruluşlar müdürlüklerdir.