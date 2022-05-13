PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? PTT hafta sonu çalışıyor mu, açık mı? - Haberler

Ptt kargo hafta sonu çalışıyor mu? Hafta sonu kargo bekleyen veya göndermek isteyen vatandaşlar, PTT kargo hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Hafta içi saatlerine göre hafta sonu PTT çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu merak ediliyor. Peki, PTT hafta sonu çalışıyor mu? İşte bilgiler...

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. Pazar günü tüm PTT şubeleri kapalıdır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT ADRESİ NERESİ?

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

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