Özellikle kargo beklemekte olan kişiler tarafından merak edilmekte olan PTT kargo cumartesi günü açık mı? Sorusu internet üzerinde araştırılıyor. PTT kargonun cumartesi günleri hizmet verip vermediği, en çok araştırılanlar arasında. Peki, PTT kargo cumartesi günü açık mı? 2023 PTT kargo cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

Ptt kargo cumartesi günü açık mı? Sorusu, kargo beklemekte olan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak konusu olması nedeniyle arama motorları üzerinde araştırılmakta. PTT kargo hafta sonu çalışma saatleri ile birlikte kargo teslim tahmininde bulunmak için araştırılmakta. Peki, PTT kargo cumartesi günü açık mı? 2023 PTT kargo cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu?

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

PTT şubeleri sabah saat 08:30'dan 12:30'a kadar hizmet vermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13:30'dan 17:30'a kadar hizmet vermeye devam eder ve saat 17:30'da kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma uygulanmaktadır. PTT kargo ile gönderilen kargoların teslimat süresi gönderilen adrese bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle 2-3 iş günü içinde kargoların teslimatı yapılmaktadır.

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13:30 kadar hizmet vermektedir.