PTT cumartesi teslimat yapıyor mu sorusu kargo bekleyen birçok kişinin aklına takılır. Özellikle de hafta içi çalıştığı için işlerini hafta sonu halletmesi gereken kişiler, cumartesi kargo teslimatı yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo saat kaça kadar açık? PTT ile kargo kaç günde gelir? PTT kargo bekleme süresi kaç gündür? PTT Genel Müdürlüğü nerede? PTT hizmet numarası nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamu kurum ve kuruluşlarının hafta sonu tatil olması "Ptt Cumartesi açık mı?" sorusunun araştırılmasına neden oldu. PTT kargo ile gönderilen bir paketi teslim almak ya da bir yere bir paket göndermek isteyen vatandaşlar PTT çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT kargo saat kaça kadar açık? PTT ile kargo kaç günde gelir? PTT kargo bekleme süresi kaç gündür? PTT Genel Müdürlüğü nerede? PTT hizmet numarası nedir? Detaylar haberimizde...

PTT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo Müdürlükleri, faaliyetlerine Cumartesi günü de devam etmektedir. Ancak teslimat bekleyenler için PTT Kargo'nun Cumartesi günü dağıtıma çıkmadığını hatırlatmakta fayda var. Acil kargo bekleyen vatandaşlar Cumartesi günü PTT Kargo Müdürlüklerine giderek kargolarını elden teslim alabilirler.

PTT KARGO SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bir saatlik öğlen arasının ardından 13:30 da yine hizmet sunmaya başlayan PTT Kargo şubeleri 16:30'da ise hizmetlerini o gün için durdurmaktadır. Öğlen arası vermeyen PTT Kargo şubelerinde ise PTT çalışma saatleri sabah 08:30'da başlamakta ve 17:00'a kadar devam etmektedir.

PTT İLE KARGO KAÇ GÜNDE GELİR?

PTT kargoyla gönderilen gönderiler kişilerin göndereceği adrese bağlı olarak teslimat süresini etkileyebiliyor. Genellikle 2 ile 3 iş günü arasında kargoların teslimatı yapılıyor.

PTT KARGO BEKLENME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

Eğer kimse yoksa haber verildiği tarihin ertesi gününden itibaren alınmak üzere PTT işyeri adresliler dâhil üç (3) gün bekletilir. Aksi takdirde göndericinin bilgisi dahilinde kargo çıkış şubesine iade edilir.

PTT ADRESİ NERESİ?

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus/ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.