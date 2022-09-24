Özellikle hafta sonu birçok vatandaş beklediği kargoların teslim edilip edilmeyeceğini merak ediyor. PTT kargo ile kargo beklemekte olan kişiler ise PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Sorusunu merak ediyor. PTT kargo hakkında ne sık araştıran konulardan birisi de PTT Kargo hafta sonu açık mı, kapalı mı? Sorusu oluyor. Peki, PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? PTT Kargo hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT Kargo çalışma saatleri 2022

Günümüzde insanlar tarafından sık sık tercih edilen internetten alışveriş yöntemi ile insanlar kargo firmalarını daha çok kullanıyor. Siparişlerin durumunu tahmin etmek amacı ile PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Ve PTT Kargo çalışma saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Peki, PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? PTT Kargo hafta sonu açık mı, kapalı mı? PTT Kargo çalışma saatleri 2022

Birçok kişi pandemi sürecinden sonra internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı ve insanların alışveriş alışkanlıkları değişti. Bu nedenle birçok kişi e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. İnternetten yapılan alışverişlerin en önemli noktalarından bir tanesi de kargo ve kargo süreleri oluyor. Kargo firmaları arasında en sık kullanılanlardan bir tanesi de PTT kargo olduğundan dolayı insanlar kargoların teslimi için PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Sorusunu merak ediyor. Siparişlerinin teslim edilip edilmeyeceğini merak eden kişiler PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Ve PTT Kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Bu sayede sipariş teslimi hakkında tahmin yapmak mümkün hale geliyor.

PTT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

PTT Kargo şubeleri hafta sonu Cumartesi günü hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat Pazar günleri ise diğer kargo şirketleri gibi kapalıdır ve hizmet vermemektedir. Cumartesi günleri kargolarını teslim almak isteyen vatandaşları şubeye giderek elden teslim almaları gerekiyor.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo şubeleri hafta sonu sadece Cumartesi günü öğlen saat 13:30'a kadar hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

PTT KARGO HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo hafta içi çalışma saatleri ise sabah saat 08:30 ile 17:00 arasında hizmet vermektedir. Bu saatler arasında kargo dağıtımı ve kargo gönderme işlemi sağlanmaktadır.