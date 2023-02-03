PTT kargo üzerinden kargo göndermek veya alacak olan vatandaşlar tarafından Cumartesi gününün gelmesi ile birlikte PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT Kargo Cumartesi, Pazar dağıtım yapıyor mu? PTT Kargo hafta sonu çalışma saatleri!

Ptt Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Sorusu, Cumartesi günü kargo göndermek isteyen veya Cumartesi günü kargo beklemekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Birçok kargo firmasının Pazar günü çalışmaması nedeniyle PTT kargonun hafta sonu çalışma saatleri akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki, PTT Kargo Cumartesi çalışıyor mu? PTT Kargo Cumartesi, Pazar dağıtım yapıyor mu? PTT Kargo hafta sonu çalışma saatleri!

PTT KARGO CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Ptt Kargo şubeleri hafta içi her gün 08:30 ile 12:30 ve 13.30 ile 17:30 arası hizmet vermektedir. Saat 12:30 ile 13.30 arası öğle arası veren PTT Kargo, Hafta sonu olan Cumartesi günleri sadece belirli şubelerde 08:30 ile 13:00 arası hizmet vermektedir. PTT Kargo Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

PTT şubeleri sabah saat 08:30'dan 12:30'a kadar hizmet vermektedir. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13:30'dan 17:30'a kadar hizmet vermeye devam eder ve saat 17:30'da kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma uygulanmaktadır. PTT kargo ile gönderilen kargoların teslimat süresi gönderilen adrese bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle 2-3 iş günü içinde kargoların teslimatı yapılmaktadır.